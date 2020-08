Beirut: armi o non armi? Ora l’unica certezza è il nitrato di ammonio (Di venerdì 7 agosto 2020) armi o non armi. C’è chi sostiene, come ha fatto il professore Danilo Coppe in questi giorni, che solo materiale bellico possa aver innescato quel disastro mostruoso di Beirut. Ma siamo proprio sicuri che sia così? È interessante il parere, diverso, di Francesco Saverio Romolo, oggi professore di Forensic Medicine for Medical Technologies all’Università di Bergamo, per anni nella Polizia scientifica e autorevole consulente di diverse Procura italiane durante le indagini sulle stragi di mafia. Secondo il professore si possono fare tante ipotesi, perché le indagini scientifiche fanno questo per sostenere le investigazioni, ma dobbiamo partire dagli elementi di realtà esistenti. Non esiste nessuna evidenza, a suo parere, del coinvolgimento di ... Leggi su ilfattoquotidiano

In un’intervista a Fanpage.it, il Generale (in quiescenza) Luigi Chiapperini commenta l’inferno di Beirut, dove questo pomeriggio una potente esplosione ha provocato almeno 60 morti e migliaia di feri ...

Si cerca ancora la verità sulla drammatica esplosione che martedì ha devastato il porto di Beirut e le zone circostanti causando oltre 150 morti e 5000 feriti. Le autorità libanesi hanno istituito una ...

