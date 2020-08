Atlantia, trattativa con Partners Group per cessione 49% Telepass (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. -(Adnkronos) - Il Cda di Atlantia ha deliberato di avviare una trattativa in esclusiva, fino al 30 settembre 2020, con il gestore globale di investimenti “private” Partners Group per la cessione di una partecipazione del 49% di Telepass. Lo comunica il gruppo spiegando che "la decisione di aprire il capitale di Telepass avviene nel contesto di un processo competitivo per la selezione di un partner che possa affiancare Atlantia nel percorso di sviluppo di Telepass, con l'obiettivo di continuare ed accelerare la trasformazione della società da leader italiano nella riscossione del pedaggio elettronico ad una piattaforma paneuropea di molteplici servizi per le 'persone in movimento', rivolta sia al mercato ... Leggi su iltempo

Aspi, Atlantia alza il prezzo. Fra Cdp e Benetton posizioni ancora distanti

Le trattative tra Atlantia e Cassa depositi e prestiti per giungere a una soluzione concordata sul dossier Autostrade per l'Italia (Aspi) sono proseguite anche ieri. Un segnale, secondo il Giornale, d ...

