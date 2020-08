Anzio, appartamento trasformato in un ‘centro’ per la preparazione e la conservazione di droga: arrestato giovane 23enne (Di venerdì 7 agosto 2020) Un appartamento destinato alla coltivazione, preparazione, conservazione e vendita di hashish e marijuana scoperto ad Anzio dalla Polizia di Stato. I fatti Gli investigatori del commissariato Anzio/Nettuno, diretto da Andrea Sarnari, da alcuni giorni erano sulle tracce di un giovane pusher di cui conoscevano poco più che il nome di battesimo; dopo una serie di accertamenti ed appostamenti, ieri pomeriggio, gli agenti hanno intercettato un sospetto a bordo di un’utilitaria. Il nervosismo di U.F. , queste le iniziali del ragazzo, ha indotto i poliziotti ad approfondire il controllo. Effettivamente U.F. , nascosta negli slip, aveva una dose di marijuana. La conferma al sospetto che il giovane fosse il pusher “segnalato” è arrivata dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

