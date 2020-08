A Reggio Calabria il primato delle tasse da pagare, poi c’è la Campania (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un quadro impietoso è quello che emerge dall’analisi di Eurispes che ha effettuato un focus sulla condizione delle famiglie alla luce delle politiche adottate dallo Stato. Dal quadro si nota quale sia la differenza tra le spese al sud e quelle al Centro-Nord. Emerge che Reggio Calabria è il comune nel quale una famiglia media è costretta a pagare più tasse sommando Irpef, Tasi, bollo auto, Tari e addizionali comunali e regionali all’Irpef per un ammontare di 7684 euro. Alle spalle del centro calabrese, due città campane: Napoli con 7658 euro l’anno e Salerno con 7648 euro l’anno. Le città italiane le cui famiglie, invece, pagano meno tasse si trovano ... Leggi su anteprima24

