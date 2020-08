Viaggio alla scoperta di una Siena nascosta (Di giovedì 6 agosto 2020) Un viaggio fuori dalle rotte prestabilite: visitare Siena di questi tempi, così pura e silenziosa, è un regalo che raramente viene concesso agli italiani. Anche chi l’avesse già visitata in passato, può cogliere l’occasione per tornare e scoprire i nuovissimi nove itinerari tutt’altro che tradizionali che il comune ha appena realizzato. Non solo il Palio, allora, con il suo spettacolare cencio dipinto ogni anno da artisti di prim’ordine, tra cui Botero: no, il gioiellino toscano ha molto, molto altro da offrire. Ecco, allora, cosa la meravigliosa città di Piazza del Campo in dieci suggestioni tutte da scoprire. Leggi su vanityfair

europainitalia : ?? Sei in partenza e vuoi rimanere aggiornato sulle raccomandazioni da seguire? ?? Grazie alla piattaforma online r… - SuperQuarkRai : Dalle Ande all'Amazzonia viaggio nella natura del Sud America. Con Alberto Angela alla scoperta del sale, 'oro bian… - Massimo_Frau : RT @cagliariturismo: ?? È visitabile da oggi la mostra 'Back to the 80’s', a cura dei #MuseiCivici. Negli spazi della Galleria Comunale d'Ar… - laboescapes : RT @OsservaDiritti: ?????IN VIAGGIO CON OD?? Siamo alla 4a tappa del viaggio di @OsservaDiritti. Ogni giorno un Paese, ogni settimana un Cont… - robyeyli : RT @sonlello: Camminerò tra le stelle del cielo e ti cercherò in capo alla luna, frequenterò i sogni che circolano nell'aria che soffia tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio alla Viaggio alla scoperta di una Siena nascosta Vanity Fair.it Le nuove ricette del Fvg: ecco i sapori del futuro

Viaggio nella nuova cucina regionale per i vent ... che ospita gli chef dei ristoranti: Al Grop, Alla Luna 22/10 Campiello (San Giovanni al Natisone) che ospita gli chef dei ristoranti: Al Gallo ...

Val Brembana: percorsi di trekking panoramici

La Val Brembana è una splendida zona verdeggiante della Lombardia. Si tratta di un’area in cui i monti si alternano a verdi vallate e a dolci pendii collinari. La zona della valle è perfetta per cimen ...

Viaggio nella nuova cucina regionale per i vent ... che ospita gli chef dei ristoranti: Al Grop, Alla Luna 22/10 Campiello (San Giovanni al Natisone) che ospita gli chef dei ristoranti: Al Gallo ...La Val Brembana è una splendida zona verdeggiante della Lombardia. Si tratta di un’area in cui i monti si alternano a verdi vallate e a dolci pendii collinari. La zona della valle è perfetta per cimen ...