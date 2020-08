Ultime Notizie Roma del 06-08-2020 ore 20:10 (Di giovedì 6 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spazio all’informazione contesto è tutt’altro che semplice perché nel mondo e sicuramente il momento più difficile con oltre 700 mila decessi anche in questa situazione tutt’altro che Tranquilla lo ha affermato il ministro della Salute italiano Roberto Speranza nell’informativa al sulle misure adottate dal governo per affrontare l’emergenza sanitaria legata al covid salgono ancora i nuovi contagi in Germania 1045 nelle Ultime 24 ore erano 740 ieri secondo i dati di la mezzanotte il ministro della Salute tedesco annunciato una conferenza stampa per rendere conto della tua allenamento della pandemia in Germania l’economia la produzione industriale a giugno sale del 8,2% rispetto a maggio sulla gamma però ... Leggi su romadailynews

