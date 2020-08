Twilight: l'autrice ha svelato cosa vorrebbe cambiare nella storia di Edward e Bella (Di giovedì 6 agosto 2020) Stephenie Meyer, autrice e creatrice della saga Twilight, ha parlato di un particolare che vorrebbe cambiare nella storia d'amore tra Edward e Bella raccontata anche al cinema. L'autrice Stephenie Meyer torna in auge con il nuovo romanzo Midnight Sun, ulteriore capitolo della saga di Twilight amata da milioni di fan in tutto il mondo e della quale la scrittrice vorrebbe cambiare un solo particolare. In un'intervista con Bustle rilasciata in occasione dell'uscita del nuovo romanzo, Stephenie Meyer ha raccontato di come avrebbe voluto modificare il romanzo originale Twilight, un particolare che ha a che fare con la dichiarazione d'amore di Edward a ... Leggi su movieplayer

