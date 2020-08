Toyota - Trimestrale in utile nonostante il coronavirus (Di giovedì 6 agosto 2020) La Toyota è riuscita a superare quasi indenne il peggior periodo della crisi causata dalla pandemia del coronavirus. Il trimestre aprile-giugno (il primo dell'esercizio fiscale al 31 marzo 2021), infatti, è stato chiuso in utile, seppur con numeri decisamente inferiori rispetto agli stessi tre mesi dell'anno scorso.I dati. Nello specifico, il colosso giapponese ha registrato un utile netto di 158,8 miliardi di yen (circa 1,3 miliardi di euro), il 74% in meno rispetto ai 619,1 miliardi di un anno fa. A penalizzare il conto economico, ovviamente, sono state le conseguenze della pandemia, che ha quasi dimezzato le vendite, scese del 50% a 1,158 milioni di unità, e i ricavi, diminuiti del 40,4% a 4.600 miliardi. La Toyota, in particolare, ha pagato l'andamento negativo del ... Leggi su quattroruote

L'azionario giapponese ha chiuso in calo con gli investitori poco propensi al rischio in un contesto di risultati societari per la maggior parte deludenti, sebbene Toyota abbia terminato la sessione i ...

