The Witcher: Blood Origin, il prequel della serie Netflix svelerà importanti misteri (Di giovedì 6 agosto 2020) Il prequel della serie tv con Henry Cavill, The Witcher: Blood Origin, potrebbe rispondere a tante domande insolute lasciate in sospeso nella prima stagione. Netflix ha da poco annunciato lo spin-off di The Witcher, intitolato The Witcher: Blood Origin, una miniserie che potrebbe dare risposta a molti misteri appena accennati nella serie diventata una delle più popolari della piattaforma streaming. Tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski, The Witcher racconta una storia colma di dettagli misteriosi, rimasti un po' ambigui nella serie con Henry Cavill e che probabilmente verranno ... Leggi su movieplayer

