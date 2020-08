Temptation Island: Manila Nazzaro vuole un figlio dal suo Lorenzo (Di giovedì 6 agosto 2020) In un’intervista a Oggi Manila Nazzaro racconta di sè, del suo amore per Lorenzo Amoroso, dell’esperienza a Temptation Island che le ha cambiato, probabilmente, di nuovo la vita… Manila Nazzaro è entrata a Temptation Island col desiderio di convincere il suo compagno, Lorenzo Amoruso, con cui sta da due anni e mezzo, a trasferirsi da lei. Missione compiuta. Perchè l’ex Miss Italia è uscita dalArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - FalzoniAlberto : @LaBombetta76 @lauraboldrini Ma mi citi ben lei l'ultima aggressione quasi quotidiana ai gay che non si sia rivelat… - MicheleSpione1 : @bdu_tv @Skery_Movie @PBerluskony Be dai potrai consolarti con delle vere novità di canale 5: temptation island e chi vuol essere milionario - leggoit : Temptation Island, Antonella Elia e il bacio di Pietro Delle Piane alla tentatrice. Lorenzo Amoruso racconta la ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island Vip potrebbe cambiare formula: la decisione di Maria De Filippi DiLei Vip Temptation Island, Ciavy e Valeria tornano insieme? La verità

Ciavy e Valeria sono stati due dei grandi protagonisti dell’ultima edizione di ‘Temptation Island’. Ma come vanno ora le cose tra i due? Pur essendosi conclusa da un po’ di giorni, l’ultima edizione d ...

Temptation Island, Pietro Delle Piane e Antonella Elia di nuovo insieme

Dopo il burrascoso addio a Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati paparazzati di nuovo insieme. L’ex star di Non è la Rai e l’attore sono stati avvistati al mare durante una ...

Ciavy e Valeria sono stati due dei grandi protagonisti dell’ultima edizione di ‘Temptation Island’. Ma come vanno ora le cose tra i due? Pur essendosi conclusa da un po’ di giorni, l’ultima edizione d ...Dopo il burrascoso addio a Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati paparazzati di nuovo insieme. L’ex star di Non è la Rai e l’attore sono stati avvistati al mare durante una ...