Tasse, stop alle cartelle esattoriali fino a metà ottobre

Il decreto agosto prevede una nuova agevolazione per gli italiani sul piano fiscale. Il 50% delle Tasse congelate durante il lockdown verranno pagate con un rinvio di due mesi e mezzo. Previste anche agevolazioni per chi effettua pagamenti elettronici. Arrivano ulteriori buone notizie sulla base di quanto è stato scritto nel decreto di agosto.

Tasse, stop alle cartelle esattoriali fino a metà ottobre

Il decreto agosto prevede una nuova agevolazione per gli italiani sul piano fiscale. Il 50% delle tasse congelate durante il lockdown verranno pagate con un rinvio di due mesi e mezzo. Previste anche ...

Imprese, congelati mutui e Imu fino al 2021

Il governo proroga a gennaio la restituzione di 300 miliardi alle attività in crisi. Hotel, cinema e fiere esentati dalla seconda rata dell’imposta.

