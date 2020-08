State of Play Agosto: AWE di Control arriva in Agosto (Di giovedì 6 agosto 2020) Ecco il trailer della nuova espansione di Control presentata durante lo State of Play di Agosto, Alan Wake arriva al Bureau in Agosto con AWE Quello di oggi è certamente un giorno importante per il futuro di Sony, sono stati svelati infatti alcuni giochi di terze parti che arriveranno su PS5 e altri su PS4. L’ultima volta abbiamo assistito alla rivelazione della console vera e propria assieme ad alcune delle sue principali esclusive, come Ratchet & Clank e Spiderman. Se non vi siete potuti gustare la diretta in tempo reale, non vi preoccupare perchè noi di tuttoteK abbiamo coperto gli annunci uno ad uno. Oggi durante lo State of Play hanno presentato la nuova espansione Control ... Leggi su tuttotek

PlayStationIT : #StateofPlay giovedì alle 22:00! Ecco cosa aspettarsi: ?Sezione sui giochi in arrivo su PS4 e PSVR ?Aggiornamento s… - N36volpe1973 : Appena visto lo State of play di questa sera. Escluso per due giochi Crash Bandicoot 4 e Godfall tutto il resto uti… - tuttoteKit : State of Play Agosto: The Pathless è il nuovo gioco per #PS5 #StateOfPlay #ThePathless #tuttotek - MangaForevernet : ? State of Play - nuovo gameplay per Godfall ? ? - MangaForevernet : ? State of Play - annunciato Hood Outlaws & Legends per PS5 ? ? -