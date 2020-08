Sondaggi Italexit, Paragone ago della bilancia: con lui il Centrodestra vince (Di giovedì 6 agosto 2020) Sondaggi Italexit Paragone. Una nuova rilevazione dell’Istituto Piepoli assegna al nuovo partito di Gianluigi Paragone, Italexit, un bacino potenziale del 6% e intenzioni di voti reali al 4%. La nuova formazione politica del senatore ex 5S ora nel gruppo misto, sarebbe dunque oltre la soglia di sbarramento prevista dall’attuale legge elettorale per i partiti fuori dalle coalizioni. Ma a leggere i numeri del Sondaggio relativi agli altri partiti c’è di più: Italexit si candida seriamente ad essere ago della bilancia per la costruzione di una maggioranza nel prossimo Parlamento. Vi spieghiamo perché. >> L’88% degli italiani dice sì a Paragone e ... Leggi su urbanpost

