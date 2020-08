“Soffro di depressione, colpa dei conflitti razziali”. La confessione di Michelle Obama (Di giovedì 6 agosto 2020) Washington, 6 ago – La sorprendente elezione di Trump del 2016 portò con sé una vera e propria ondata d’isterismo nel mondo dem americano: femministe urlanti per la disperazione, elettori del Partito democratico in lacrime, gente che disse persino di aver iniziato a soffrire di depressione. Ecco, un po’ a scoppio ritardato, pare che anche Michelle Obama sia incappata in un problema simile. «Da qualche tempo soffro di una lieve depressione e sto cercando di combatterla», ha dichiarato l’ex first lady nella seconda puntata del suo podcast su Spotify. Il motivo? «Non è stata solo la quarantena dovuta alla pandemia – ha spiegato – ma i conflitti razziali, le risposte di questa amministrazione Trump, la sua ipocrisia… È ... Leggi su ilprimatonazionale

