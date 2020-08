Sagittario (Di giovedì 6 agosto 2020) “A certe persone non piacerai mai perché il tuo spirito irrita i loro demoni”, dice l’attore e regista Denzel Washington. “Quando risplendi, a qualcuno non piacerà l’ombra che proietti”, dice il rapper e attivista Talib Kweli.... Leggi Leggi su internazionale

