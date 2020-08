Patrizia De Blanck conferma l’entrata al reality | Confessione inaspettata sul GF Vip (Di giovedì 6 agosto 2020) Patrizia De Blanck conferma l’entrata all’interno del reality firmato Mediaset e lascia tutti i suoi fan ma soprattutto i telespettatori molto sorpresi. Stando alle tante voci di corridoio sui social il nome di Patrizia sembrava in lista per la nuova edizione del Grande Fratello Vip che inizierà a settembre. La nuova edizione condotta da Alfonso Signorini andrà in onda con la prima diretta il la seconda settimana di settembre e i nomi dei presunti concorrenti sembrano farsi sempre più avanti sui social. Durante la giornata di ieri, il sito Isa e Chia ha ricevuto una segnalazione molto importante che, avrebbe fatto una fan della stessa Patrizia De Blanck. Patrizia De Blanck conferma ... Leggi su giornal

impasticcata : RT @Iperborea_: Patrizia De Blanck, nei panni di Mara Venier, ha spoilerato il cast del GFVip, ovvero se stessa (chissà se ci sarà anche la… - Notiziedi_it : Patrizia De Blanck concorrente del Grande Fratello Vip 5: la conferma - ahoy_boy98 : Io e @Iperborea_ pronti a far condividere a Patrizia De Blanck lo scettro di personaggio femminile trash più iconic… - Alessan27701957 : RT @MasterAb88: CLAMOROSO COLPACCIO di Alfonso Signorini. Gabriel Garko concorrente del #gfvip. Con lui ci saranno Patrizia De Blanck (che… - Methamorphose30 : RT @Iperborea_: Patrizia De Blanck, nei panni di Mara Venier, ha spoilerato il cast del GFVip, ovvero se stessa (chissà se ci sarà anche la… -