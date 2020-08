Nitrato di ammonio: cos’è e a cosa serve (Di giovedì 6 agosto 2020) Il 4 agosto 2020 è scoppiato un incendio nel porto di Beirut. Ha innescato una esplosione di 2750 tonnellate di Nitrato di ammonio. L’origine è ancora ignota. La deflagrazione ha provocato almeno 135 morti, grandi danni alla città e alla popolazione. Molte persone non hanno mai sentito parlare di questo composto chimico ma le schede di … Leggi su periodicodaily

Rinaldi_euro : Esplosione a Beirut: sapete cos’è il nitrato d’ammonio? – - fattoquotidiano : Nitrato di ammonio, deposito era “una bomba a orologeria”. Dirrettore dogana: “L’esplosivo era lì da sei anni, ma n… - disinformatico : DUEMILA SETTECENTO TONNELLATE di nitrato d'ammonio. Ammassate in un porto in città. Come si può essere così incosc… - Spiralwavemood : RT @fraversion: estate, quella stagione in cui la gente in vacanza posta a oltranza sui social e viene criticata da chi in vacanza non ci v… - Llukas79 : RT @LKaganovich2970: 'Scusa, dove li metto i fuochi d'artificio?' 'Mettili lì, vicino al nitrato di ammonio'. -