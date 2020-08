Milano, immigrato marocchino colpisce un uomo con un pugno in faccia e lo minaccia con il coltello (Di giovedì 6 agosto 2020) Momenti di forte tensione a Milano. Un immigrato marocchino di 18 anni cerca di rubare una carica batteria per cellulare a un venditore ambulante. L’uomo si accorge delle intenzioni del giovane e cerca di opporti al tentativo di furto. Di tutta risposta il diciottenne lo colpisce con un pugno in pieno volto e lo minaccia con un coltello. L’immigrato marocchino finisce nel carcere di San Vittore Una guardia giurata si accorge di quel che sta accadendo, vede l’ambulante aggredito con violenza e chiama gli agenti in servizio alla Stazione di Milano Centrale. La Polfer arriva in piazza IV Novembre e arrestano l’immigrato marocchino per tentata rapina ... Leggi su secoloditalia

Un immigrato marocchino in Bmw crea il panico a Cesano Boscone, in provincia di Milano. I carabinieri gli danno l’alt ma lui non si ferma e si dà a una fuga folle. Percorre le vie del centro e di Trez ...

Un 35enne immigrato trovato senza vita su una panchina al parco Panza

Il cadavere di un uomo dell’apparente età di 35 anni, di colore, è stato trovato sabato mattina poco prima delle 7 nel parco Panza, in via Breda, alla periferia Nord di Milano su una panchina. Sul pos ...

