Mediaset tinuncia a progetto MFE, valuterà altre opzioni espansione (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Svolta imprevista nell’operazione MFE, la holding olandese che avrebbe dovuto portare alla fusione di Mediaset e Mediaset Espana, per creare un leader europeo nel settore dell’intrattenimento televisivo. Le continue opposizioni di Vivendi e l’ultima sentenza della corte spagnola che ha sospeso la fusione hanno portato l’azienda di Cologno a rinunciare al progetto, che cullava da più di un anno, ma non alle sue aspirazioni di espansione internazionale, che prenderanno ora un’altra direzione. “Mediaset – si legge in una nota – prende atto della decisione del Tribunale Spagnolo, non ne condivide le conclusioni alle quali comunque si adegua, e riafferma che, anche sulla base dell’opinione dei propri consulenti legali di ... Leggi su quifinanza

