Mamma e figlio scomparsi sulla A20, avvistamenti ma nessun riscontro: continuano le ricerche [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 6 agosto 2020) Numerose segnalazioni, ma nessun riscontro investigativo in merito alla scomparsa di Viviana Parisi e del piccolo Gioele. Nel quarto giorno di ricerche della dj di 43 anni (di origini torinesi, ma residente a Venetico, nel Messinese) e del figlio di 4 non c’e’ ancora traccia. In tanti hanno accolto l’appello lanciato dalla Polstrada di Messina alla ricerca di testimoni che avrebbero visto la donna e il bambino subito dopo l’incidente sulla A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia. Da Taormina, Giardini Naxos, Barcellona e persino da Imperia sono stati segnalati avvistamenti che si sono pero’ rivelati infondati. Il fatto che Viviana, il giorno della scomparsa, abbia lasciato il cellulare a casa e gli effetti personali in auto, porta gli ... Leggi su meteoweb.eu

