L’ottimismo della ragione genera rilancio (Di giovedì 6 agosto 2020) L’ottimismo è il sale della vita e, forse, anche della ripresa economica. Un paper appena pubblicato sul Journal of Political Economy indaga l’andamento del prodotto interno lordo americano durante i periodi di recessione (in particolare l’ultimo, 2007-2009) e lo mette in relazione con le opinioni d Leggi su ilfoglio

AleGuerani : @ildodo12 L'unica risposta che mi sono posto è che ci sarà una sbaraccata di disoccupati, su tutto il resto ho dubb… - BrunoGrosso : @LegaSalvini Ma l'ottimismo è il profumo della vita, solo gente pessimista noooo - MariaCorsoM : 'Il fragore della #crisi economica è assordante, con timori e perplessità l'#economia ripartirà, con ottimismo e te… - AlbSovr : @AleLepri @EleLe08 I libanesi sono un popolo incredibile...Beirut è l'emblema mondiale della città martoriata da de… - SrlMancini : RT @assolavoro: La #motivazione è la forza che spinge l’individuo a progredire trasformando l’apatia in interesse, l’ozio in dinamismo, il… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ottimismo della Recovery Fund, Conte: «Siamo a una svolta, sono ottimista». I frugali aprono sui 390 miliardi di aiuti Corriere della Sera