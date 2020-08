Locatelli: «L’Italia sta andando bene ma attenzione al 27% di asintomatici che rischiano di portare il virus in vacanza» (Di giovedì 6 agosto 2020) Il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, in una nuova intervista al Corriere della Sera, parla di virus, vacanze e del periocolo degli asintomatici. «L’Italia è in una situazione tra le più favorevoli al mondo», ha spiegato Locatelli. «Però ai vacanzieri raccomandiamo senso di responsabilità. Il virus circola e nel 27% circa dei casi viaggia con gli asintomatici». Il presidente del Css si appella principalmente a tutti gli Italiani che stanno per andare in vacanza e sono tentati di liberarsi di tutti gli obblighi da pandemia, come per esempio la mascherina e il distanziamento sociale. In giro per il mondo, e soprattutto nei Paesi che, come l’Italia e come ricorda ... Leggi su giornalettismo

