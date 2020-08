Lazio, David Silva in dirittura d’arrivo: il fratello ha visitato il centro sportivo di Formello (Di giovedì 6 agosto 2020) David Silva avrebbe detto sì. Nelle ultime ore la Lazio ha intensificato i contatti per chiudere la trattativa, che sembra essere in dirittura d’arrivo e il fratello del talento spagnolo ha già visitato il centro sportivo di Formello. Questo quanto riporta Il Corriere dello Sport che spiega che ci sono ancora alcuni dettagli da limare per quanto riguarda i bonus, ma il centrocampista del Manchester City avrebbe accettato l’offerta del club biancoceleste. Entro domenica si dovrebbero sciogliere gli ultimi dubbi in merito alla trattativa. Leggi su sportface

