Infortunio in ditta, mano straziata dal macchinario: operaio in un bagno di sangue

Rischia di perdere alcune funzionalità della sua mano destra l'operaio di 50 anni vittima mercoledì mattina di un brutto Infortunio sul lavoro, alla fabbrica Riplast di Via Gavardina di Sopra, a

