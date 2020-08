Incendio nel villaggio di Temptation Island in Sardegna (Di giovedì 6 agosto 2020) UPDATE 18.00 Nel rogo è andato in fumo anche del materiale di Mediaset utilizzato o da utilizzare dallo staff di Canale 5 per le riprese del programma. Il villaggio Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, quello dove da alcuni anni viene registrato Temptation Island, è andato in fiamme. A darne notizia è L'Unione Sarda, secondo cui sarebbe stata ritrovata dai Carabinieri una lettera con pesanti minacce rivolte alla proprietà dell'hotel. pubblicato su TVBlog.it 06 agosto 2020 18:44. Leggi su blogo

Agenzia_Ansa : #Incendio nel Parco del #GranSasso, vicino ad #Arischia: bruciano 200 ettari di bosco. Coldiretti: 10 anni per rico… - Tg3web : Bruciano da 48 ore centinaia di ettari di bosco nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il ritrovame… - Blackmb7passi : @Marco_antifa Due anni fa, una sera d'estate, scoppiò un incendio accanto al mio palazzo. Prese fuoco un'impalcatu… - conciricco : RT @andiamoviaora: #FRANCIA Francia, violento incendio a Marsiglia. 2700 persone evacuate. A Marsiglia, è scoppiato un violento incendio ne… - mariavenera2 : RT @Cosmodelafuente: Scoppia un incendio nel mercato di #Ajman, gli #Emirati Arabi Uniti e le squadre di protezione civile stanno combatten… -