'Il videogioco violento salva ragazzini' (Di giovedì 6 agosto 2020) Counter-Strike: Global Offensive continua ad essere uno dei titoli più giocati nonostante sia uscito otto anni fa e a quanto pare è riuscito a salvare la vita di alcuni ragazzi.Secondo quanto riportato dal giornale "Cebu Daily News", tre bambini sono stati trovati a giocare con granate vere a Barangay Looc, Manduae City, nelle Filippine. La polizia si è precipitata immediatamente per disinnescare le granate che erano state trovate in un lotto libero di un cantiere di demolizione. Ma i ringraziamenti vanno ad un dodicenne, il quale ha riconosciuto le granate e ha intimato ai suoi amici di non avvicinarsi.L'eroe che ha salvato i bambini ha affermato: "Ci siamo incuriositi perché è la prima volta che vediamo che aspetto ha un esplosivo!" dicendo inoltre di sapere cosa fossero visto che le aveva viste all'interno di una ... Leggi su eurogamer

La discussione sui siti e nei social diventa così tossica e violenta che l’attrice Laura Bailey, interprete di Abby, riceve numerose minacce di morte. Ma purtroppo le minacce alle donne nel mondo dei ...

Lewis Tan, star del reboot di Mortal Kombat prodotto da James Wan, parla dell’alto tasso di violenza del film che l’ha impressionato Il nuovo film di Mortal Kombat, promette fedeltà su tutti i fronti ...

