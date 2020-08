"Il processo Berlusconi fu irregolare. Inverosimile il ritardo casuale del fax" (Di giovedì 6 agosto 2020) Luca Fazzo L'ex pm David Monti: "Anomalie oggettive, violato il principio del giudice naturale. Strasburgo ha parecchie cose da valutare" Non è facile, in questi giorni, trovare un magistrato disposto a ragionare pubblicamente su quanto sta emergendo intorno alla condanna di Silvio Berlusconi nel 2013: perché si tratta di mettere in discussione uno dei processi-feticcio della magistratura italiana, l'atto finale dell'assalto giudiziario al Cavaliere, e insieme ad esso il ruolo della Cassazione, la Suprema Corte che della giustizia nostrana dovrebbe essere il tempio. Ma David Monti, per 35 anni pubblico ministero, non aveva peli sulla lingua quando era in servizio. E ancora meno ne ha adesso che ha lasciato la toga per disamore «verso una giustizia in cui non mi riconoscevo più». Da addetto ai lavori, come valuta le rivelazioni ... Leggi su ilgiornale

Sbollooo : #paolaturci sta con la Pascale. Congratulazioni. Ma non ho capito nel processo quale Berlusconi sia stato mollato: Silvio o Marina? - maximchd : RT @ilgiornale: Gli ultimi sviluppi hanno ampliato i dubbi sulla sentenza. Dall’equo processo al giudice, tutto quello che non torna https:… - infoitinterno : Silvio Berlusconi, Mediaset: i due articoli in base ai quali la Corte europea può riaprire il processo - amalialena : @Bi_And_Tired_ è stato scandalo per berlusconi che è addirittura andato a processo ...voi non ci andrete di sicuro… - FilippoCarmigna : Si riapre il processo? Berlusconi, due articoli per 'cavilli' la condanna: la magistratura trema -

Ultime Notizie dalla rete : processo Berlusconi "Il processo Berlusconi fu irregolare. Inverosimile il ritardo casuale del fax" il Giornale In Italia una destra tutta mascherina e «me ne frego»

La differenza con Francia e Germania sul giudizio storico. La riemersione dopo la fine della Dc che l’aveva inglobato I fatti di Trieste non scaturiscono dal nulla. L’acquiescenza della destra italian ...

Costa: «Passo con Calenda e lascio Forza Italia, una forza che sta venendo meno»

Il deputato Enrico Costa (a sinistra), con Carlo Calenda e Matteo Richetti, durante la conferenza stampa per annunciare il suo passaggio da Forza Italia al movimento Azione ANSA Forza Italia perde un ...

La differenza con Francia e Germania sul giudizio storico. La riemersione dopo la fine della Dc che l’aveva inglobato I fatti di Trieste non scaturiscono dal nulla. L’acquiescenza della destra italian ...Il deputato Enrico Costa (a sinistra), con Carlo Calenda e Matteo Richetti, durante la conferenza stampa per annunciare il suo passaggio da Forza Italia al movimento Azione ANSA Forza Italia perde un ...