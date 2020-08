Giugliano, scooter contro camion in via degli Innamorati: giovane in una pozza di sangue (Di giovedì 6 agosto 2020) Giugliano. Scontro tra uno scooter e un camion, giovane in una pozza di sangue. Come segnalano alla nostra redazione, l’incidente è accaduto pochi minuti a Giugliano, precisamente in via degli Innamorati. A scontrarsi un camion contro uno scooter. Secondo alcuni testimoni presenti sul posto, il giovane a bordo dello scooter era accasciato a terra in … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano scooter Giugliano, scooter contro camion in via degli Innamorati: giovane in una pozza di sangue Teleclubitalia.it Pozzuoli, carabinieri arrestano pusher 50enne

POZZUOLI – I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio giuseppe di lorenzo, 50enne di Giugliano in campania già noto alle forze dell’ord ...

Spaccio di droga davanti alla sala slot, arrestato pusher 50enne a Licola

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giuseppe Di Lorenzo, 50enne di Giugliano in Campania già noto alle forze dell’ordine. Percor ...

POZZUOLI – I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio giuseppe di lorenzo, 50enne di Giugliano in campania già noto alle forze dell’ord ...I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giuseppe Di Lorenzo, 50enne di Giugliano in Campania già noto alle forze dell’ordine. Percor ...