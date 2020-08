Giro di Polonia, Jakobsen operato: condizioni gravi, ma stabili (Di giovedì 6 agosto 2020) Fabio Jakobsen operato in Polonia. Un'equipe dell'ospedale di Katowice ha ricostruito le ossa del viso del ciclista olandese. Jakobsen, 23 anni, ha avuto la peggio nella caduta collettiva a pochi ... Leggi su gazzetta

Eurosport_IT : Fabio #Jakobsen, questa la vinci eh!! ??????? - fattoquotidiano : Spinto contro le transenne durante la volata al Giro di Polonia: il ciclista Jakobsen in coma - Gazzetta_it : #Giro di Polonia: drammatica caduta, #Jakobsen in coma farmacologico - SpazioCiclismo : Fabio Jakobsen viene tenuto in coma farmacologico, con il risveglio graduale previsto nella mattinata di venerdì… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Jakobsen operato, 5 ore di intervento. Condizioni gravi, ma stabili -