Francesca Pascale e Turci paparazzate insieme, la reazione della cantante su Instagram: “Mi sono rotta” (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo la rottura con Silvio Berlusconi, Francesca Pascale è stata paparazzata su un yatch mentre si scambiava tenere effusioni con Paola Turci: tra i commenti di Twitter anche la reazione della cantante L’estate 2020 ci sta regalando dei gossip davvero inaspettati, tra cui quello della paparazzata di Francesca Pascale e Paola Turci. Il settimanale oggi ha pizzicato le due donne a bordo di un lussuoso yacht mentre si scambiano effusioni appassionate durante una vacanza in Cilento. Il costo dell’imbarcazione? Vale la bellezza di 60mila euro a settimana. Diversi i commenti su Twitter riguardo gli scatti già diffusi sul web, tra cui quello del giornalista Mario Adinolfi. “Ricordo il ... Leggi su nonsolo.tv

HuffPostItalia : Francesca Pascale bacia Paola Turci: la foto della coppia paparazzata sullo yacht - fanpage : Tra Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe nata un'amicizia speciale - bitchmaterna : RT @Iperborea_: L'unico commento che ho su Paola Turci e Francesca Pascale è che a breve scriverò una lettera alla Crusca, come il bimbo di… - lucedismeraldo : RT @niccofranco: Francesca Pascale che scappa dal vecchio bavoso col malloppo e se lo gode su uno yacht con quella figa di Paola Turci per… - salvolacquisto : RT @niccofranco: Francesca Pascale che scappa dal vecchio bavoso col malloppo e se lo gode su uno yacht con quella figa di Paola Turci per… -

Le foto di Francesca Pascale e Paola Turci hanno fatto il giro d'Italia. Paparazzate mentre a bordo di uno yacht si scambiavano un appassionato bacio in bocca. Un'amicizia molto speciale, insomma, tra ...Francesca Pascale e Paola Turci stanno insieme. Baci e coccole in vacanza in Cilento per l’ex compagna dell’ex presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e la famosa cantautrice. Le due s ...