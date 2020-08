DeadEndia è la serie animata horror di Netflix (Di giovedì 6 agosto 2020) DeadEndia è in arrivo: la nuova serie animata horror di Netflix è tratta dalle popolari graphic novel di Hamish Steele Il mondo bizzarro, spaventoso ed esilarante di “DeadEndia” arriva su Netflix in una nuova serie animata in 2d. Tratta dalle graphic novel di Hamish Steele, questa commedia horror racconta le avventure di Barney, Norma e… L'articolo DeadEndia è la serie animata horror di Netflix Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

