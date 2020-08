Daydreamer, Mediaset sospende la soap: l’attacco dei fan (Di giovedì 6 agosto 2020) Venerdì 7 agosto la soap opera turca Daydreamer che vede protagonista Can Yaman si interromperà e verrà sospesa. Una notizia che ha fatto infuriare a dir poco i fan che seguono la telenovela Mediaset ha deciso di sospendere Daydreamer per una settimana e al suo posto ci sarà il Segreto. Quindi nella settimana di Ferragosto gli appassionati di Daydreamer dovranno rinunciare a vedere le avventure dei loro beniamini Articolo completo: Daydreamer, Mediaset sospende la soap: l’attacco dei fan dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

