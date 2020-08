Covid-19, in Spagna nuovo record di contagi post lockdown (Di giovedì 6 agosto 2020) Brutte notizie per la Spagna. A giugno è stato raggiunto un nuovo record di contagi da Covid-19 post-lockdown: in 24 ore sono stati almeno 1.772, con un aumento di 594 casi rispetto a ieri. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Pais, le autorità sanitarie svizzere hanno annunciato che da sabato verrà imposta una quarantena di 10 giorni per tutti coloro che provengono dalla Spagna, fatta eccezione delle Canarie e delle Baleari. La decisione è stata presa in seguito all’aumento dei casi e, in particolare nel paese basco che è stato una delle zone maggiormente colpite, si sono registrati 241 casi nelle ultime 24 ore. Leggi su sportface

