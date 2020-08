Coronavirus, Speranza: “Nel mondo momento più difficile, Italia messa meglio, ha dati più bassi in Ue. Ma battaglia non è vinta” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Per il ‘Centro europeo di controllo e prevenzione malattie’ in Italia ci sono 5,2 casi per 100mila abitanti, il dato più basso in Europa”. A riferirlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell’informativa al Senato sulle misure adottate dal governo Conte per affrontare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. “In questo momento nel mondo è il momento più complicato, con circa un milione di nuovi casi a settimana. Il nostro Paese è messo meglio per la situazione epidemica e questo è un risultato di tutto il Servizio sanitario nazionale e di tutti”. Eppure, ha avvertito Speranza, l’Italia non è ancora al sicuro: “I ... Leggi su ilfattoquotidiano

