Coronavirus, Locatelli (Css) mette in guardia: «Il virus viaggia con gli asintomatici. Ai vacanzieri chiedo senso di responsabilità» (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (6 agosto)Soddisfatto per il dietrofront del governo sul distanziamento sui trasporti, il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, ora lancia l’appello ai vacanzieri a cui chiede senso di responsabilità. «Il virus circola e nel 27% dei casi viaggia con gli asintomatici», dice in un’intervista al Corriere della Sera. Gli asintomatici secondo il professore sono “pericolosi” perché «non sono facili da isolare e identificare», di conseguenza contribuiscono a sostenere l’epidemia nel Paese. A dimostrarlo anche i recenti dati dell’Istat. Per questo, secondo il presidente del Consiglio superiore di ... Leggi su open.online

