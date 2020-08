Coronavirus e fase 3, Coldiretti: “Sos Ortaggi sottopagati, meglio regalarli” (Di giovedì 6 agosto 2020) Meno di 1/3 dei prezzi di vendita al consumo dell’ortofrutta finisce agli agricoltori che spesso non riescono neppure a coprire i costi di produzione. E’ quanto spiega la Coldiretti in riferimento alla scelta dei coltivatori abruzzesi del Fucino di donare alle famiglie più bisognose parte dei raccolti rimasti in azienda perché sottopagati fino alla metà rispetto allo scorso anno. Cinquemila chilogrammi di carote, patate, radicchio e altre decine di cassette di verdure sono stati consegnati al vescovo Pietro Santoro della Diocesi di Avezzano per le persone in difficoltà con un gesto simbolico di solidarietà ma anche di sensibilizzazione per la situazione pesante che si vive nelle campagne. Da una parte infatti ci sono gli effetti della crisi economica generata dal Coronavirus – ... Leggi su meteoweb.eu

Il progetto è co-finanziato dall’ESA in risposta alla COVID-19 grazie ai fondi stanziati dall’Agenzia Spaziale ... teleconsulto ed il Politecnico di Bari che coordinerà la fase pilota del progetto.

Avrete avuto modo ieri di vedere il post sulle aspettative di crescita economica redatte dal Conference Board (lo potete leggere cliccando qui, credo ne valga la pena). E avrete notato che anche nel p ...

