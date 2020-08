Cefalù, tromba d’aria in spiaggia: paura tra i bagnanti – VIDEO (Di giovedì 6 agosto 2020) Momenti di panico a Cefalù, quando si è abbattuta sul lungomare una tromba d’aria: scatenando il panico tra la gente, il VIDEO Il maltempo d’agosto continua ad insistere su tutta l’Italia e arriva anche al sud, per la precisione in Sicilia. Dopo le ondate di mal tempo al nord con diverse alluvioni e temporali, adesso tocca al meridione fare i conti con questo pazzo meteo estivo. Ieri a Cefalù, in provincia di Palermo, una tromba d’aria marina si è abbattuta sul lungomare scatenando il fuggi fuggi dei bagnanti. La scena è stata ripresa da diverti turisti e residenti. Il tornado dal mare si è abbattuto sulla terra, trasformandosi in una tromba d’aria e spazzando via alcuni alberi. La gente in acqua è subito uscita ed è ... Leggi su bloglive

GDS_it : #Maltempo, oggi allerta gialla in Sicilia: il video della tromba d'aria che ha terrorizzato #Cefalù… - repubblica : Tromba d'aria in spiaggia: panico tra i bagnanti - UmbertoFaraglia : Tromba D'aria A Cefalù, Attimi Di Paura In Spiaggia: Alberi Sradicati E ... - infoitinterno : Tromba d’aria terrorizza Cefalù, paura a Palermo per la nuova ondata di maltempo (VIDEO) - infoitinterno : Paura a Cefalù, la tromba d’aria si abbatte sulla spiaggia e sradica gli alberi: bagnanti in fuga -

