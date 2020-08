Bari, vola dal monopattino a causa di una buca e finisce in ospedale: sarà operata alla gamba (Di giovedì 6 agosto 2020) Bari - alla resa dei conti poteva andare pure peggio. Anche se la frattura multipla scomposta al piatto della tibia, l'intervento chirurgico a cui sarà sottoposta nelle prossime ore e i 3 mesi di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ales_Pensa : RT @LaGazzettaWeb: Bari, vola dal monopattino a causa di una buca e finisce in ospedale: sarà operata alla gamba - said1099 : Finanziare dei mezzi insicuri per definizione. Fatto - LaGazzettaWeb : Bari, vola dal monopattino a causa di una buca e finisce in ospedale: sarà operata alla gamba - principessagio_ : RT @annades90: ??? e dopo Bari si vola a Verona ????? A presto cuore mio. - annades90 : ??? e dopo Bari si vola a Verona ????? A presto cuore mio. -

Ultime Notizie dalla rete : Bari vola Bari, vola dal monopattino a causa di una buca e finisce in ospedale: sarà operata alla gamba La Gazzetta del Mezzogiorno Bari, vola dal monopattino a causa di una buca e finisce in ospedale: sarà operata alla gamba

BARI - Alla resa dei conti poteva andare pure peggio. Anche se la frattura multipla scomposta al piatto della tibia, l'intervento chirurgico a cui sarà sottoposta nelle prossime ore e i 3 mesi di conv ...

Da Levaldigi di Cuneo si potrà volare verso Bari anche in inverno ogni sabato

CUNEO CRONACA - Ryanair annuncia l’estensione del collegamento Cuneo-Bari che, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020 di Ryanair, opererà a partire da ottobre con un servizio setti ...

BARI - Alla resa dei conti poteva andare pure peggio. Anche se la frattura multipla scomposta al piatto della tibia, l'intervento chirurgico a cui sarà sottoposta nelle prossime ore e i 3 mesi di conv ...CUNEO CRONACA - Ryanair annuncia l’estensione del collegamento Cuneo-Bari che, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020 di Ryanair, opererà a partire da ottobre con un servizio setti ...