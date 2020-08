Accogliamoli tutti, i libanesi (di Luca Telese) (Di giovedì 6 agosto 2020) Adesso Accogliamoli tutti, davvero. Accogliamoli tutti, i libanesi. tutti quelli che vorranno venire in Italia, cioè, ma prima di chiunque altro donne e bambini. I libanesi sono un popolo operoso, orgoglioso, produttivo, di grande laicità, e di radici culturali profonde nella storia del Mediterraneo. Molti di loro avranno bisogno di una quarantena lontani da Beirut, molto di loro avranno bisogno di tempo e luoghi per far decantare il trauma, molto vorranno far evaporare i veleni, gassosi e politici che questa bomba ha liberato nell’aria. Non sono migranti economici, sono profughi. Molto di loro punteranno dritti sulla Francia, parlano una lingua affine alla nostra. Ebbene, i libanesi oggi, sono come i siriani di ieri: la migliore ... Leggi su tpi

ilfoglio_it : I sindaci del Pd in rivolta. “Basta con la retorica dell’accogliamoli tutti”. Parlano Gori, Merola, Ricci, Del Bono… - ALisimberti : RT @marfeluca: L'immagine involontaria ma 'perfetta' di chi predica bene e razzola male. Di un #Vaticano che «Accogliamoli tutti!», ma #im… - RinoSimeoni : RT @michelabaggini: @HuffPostItalia @FiorellaMannoia Questi non volevano diventare medici, no.. Accogliamoli tutti... #portichiusi #stopimm… - michelabaggini : @HuffPostItalia @FiorellaMannoia Questi non volevano diventare medici, no.. Accogliamoli tutti... #portichiusi… - gagaradio2 : @RitaVetgnano @repubblica @eziomauro Non inneggiamo all’accogliamoli tutti;abbiamo baldissimi giovani nelle forze d… -

Ultime Notizie dalla rete : Accogliamoli tutti I sindaci del Pd in rivolta. “Basta con la retorica dell' 'accogliamoli tutti'” Il Foglio Dl Sicurezza, Orfini (Pd): "Ma quale accordo, per l'ennesima volta non se ne fa nulla". Ong: "Basta allarmismi sugli sbarchi"

Pd diviso sull'intesa raggiunta nella notte tra il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e gli esponenti della maggioranza su un nuovo testo che supera i Decreti sicurezza di Matteo Salvini. Orfini ...

Migranti: Piemonte 'basta arrivi, abbiamo già dato'

“Il nostro territorio, anche in passato, ha già contribuito a sufficienza su questo tema. Così l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, che aggiunge di avere chiesto oggi “un ...

Pd diviso sull'intesa raggiunta nella notte tra il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e gli esponenti della maggioranza su un nuovo testo che supera i Decreti sicurezza di Matteo Salvini. Orfini ...“Il nostro territorio, anche in passato, ha già contribuito a sufficienza su questo tema. Così l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, che aggiunge di avere chiesto oggi “un ...