5 cose da sapere sulle versioni animate di Star Trek (Di giovedì 6 agosto 2020) Nell’epoca d’oro delle serie e dei grandi franchise, anche Star Trek – un colosso che pareva spacciato – sta vivendo una vera e propria rinascita a episodi: dopo il primo prequel Discovery, c’è stato lo spin-off Star Trek: Picard, che ha riportato sulla scena il capitano interpretato da Patrick Stewart e che avrà presto una seconda stagione; in più, sono in lavorazione Star Trek: Strange New Worlds con le vicende di un giovane Spock e un altro spin-off con Michelle Yeoh nella misteriosa Sezione 31. Può baStare? No, ecco allora alcune serie animate, che del resto sono da sempre una costola minore ma fondamentale della saga. 1. Il progetto numero 1 Il primo tentativo di ... Leggi su wired

ilpost : L'esplosione a #Beirut sembra essere stata provocata da un incendio iniziato in un deposito di oltre duemila tonnel… - antoniospadaro : Non il sapere molto sazia e soddisfa l'anima, ma il sentire e gustare le cose internamente (Ignazio di Loyola) - borghi_claudio : @DSovranista @gustinicchi @AlbertoBagnai @matteosalvinimi Ma perchè parlate di cose di cui non sapete nulla? Perchè… - campaninimarco : @mocettast Fino tre anni fa era così. Se con la giunta Solinas le cose siano cambiate in peggio, non mi è dato sapere. - IsabellaGrn : RT @dantonio_luca: 'È ciò che crediamo di sapere già che ci impedisce di imparare nuove cose.' (Claude Bernard) #6Agosto ??????BUON GIOVEDÌ! ??… -

Ultime Notizie dalla rete : cose sapere 10 cose da sapere prima di affrontare un viaggio nello spazio SiViaggia Cocciaretto: “Una finale tutta italiana? Sarebbe un sogno”

Come sottolineato da più parti, la vittoria di Elisabetta Cocciaretto per 6-2 6-4 contro Donna Vekic è stata la sua prima contro una Top 30, significativa soprattutto per la resilienza mostrata contro ...

Kena Bridge of Spirits non sarà allo State of Play di oggi

A poche ore di distanza dallo State of Play di questa sera, è difficile sapere che cosa sarà presente al nuovo evento di Sony. La livestream durerà 40 minuti, e l’unico titolo confermato al momento è ...

Come sottolineato da più parti, la vittoria di Elisabetta Cocciaretto per 6-2 6-4 contro Donna Vekic è stata la sua prima contro una Top 30, significativa soprattutto per la resilienza mostrata contro ...A poche ore di distanza dallo State of Play di questa sera, è difficile sapere che cosa sarà presente al nuovo evento di Sony. La livestream durerà 40 minuti, e l’unico titolo confermato al momento è ...