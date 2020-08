2 giorni in ufficio, 3 a casa: l'accordo di Tim per lo smart working (anche nel post-Covid) (Di giovedì 6 agosto 2020) Ripensare il lavoro nell’era post-Covid. È quello che stanno facendo molte realtà tra cui il gruppo Tim, prima grande azienda in Italia a riorganizzarsi in ottica smart-working anche dopo l’emergenza sanitaria e per tutto il 2021. Come riportato dal Corriere, l’azienda ha firmato un accordo ‘ad hoc’ coi sindacati:Per prolungare fino a fine ottobre le misure Covid ma soprattutto per avviare la sperimentazione lungo tutto il 2021 di una riorganizzazione del lavoro con 2 giorni alla settimana di smart working e un pacchetto individuale di altri 12 giorni che permetterebbe ai lavoratori di lavorare 2 giorni in ufficio e tre da ... Leggi su huffingtonpost

