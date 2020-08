WhatsApp, arrivano i messaggi che si autodistruggono: come funzionano (Di mercoledì 5 agosto 2020) WhatsApp, in arrivo i messaggi che si autodistruggono: come funziona Anche su WhatsApp arrivano i messaggi che si autodistruggono. La celebre app di messaggistica segue l’esempio di Telegram e, per stare al passo con l’innovazione, ha deciso di inserire una nuova funzione che permette di impostare dei messaggi in scadenza, ovvero creare delle chat che si autodistruggono dopo sette giorni. Una modalità già nota agli utenti Telegram, che possono impostare un timer per la cancellazione automatica dei messaggi nelle “chat segrete”. Ed è su questa scia che si sta spostando anche WhatsApp con un nuovo aggiornamento la cui ... Leggi su tpi

