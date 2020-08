Visita fiscale: è obbligatorio rispettare le fasce di reperibilità i giorni festivi? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lo stato di malattia certifica che il lavoratore dipendenti non ha la capacità di svolgere la sua prestazione lavorativa e proprio per questo motivo, pur avendo un’indennità riconosciuta, resta a casa. L’INPS può effettuare delle visite fiscali, durante la malattia del dipendente, in apposite fasce orarie di reperibilità Visita fiscale giorni festivi Un lettore, per informarsi dei possibili rischi, scrive per chiedere: Se il medico fiscale non mi trova a casa in un giorno festivo a cosa vado incontro. Sono a casa per una frattura al piede. Premettendo che l’azienda non può controllare direttamente lo stato di malattia dei dipendenti e deve richiedere, quindi, la Visita fiscale all’INPS, le ... Leggi su notizieora

