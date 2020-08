Ultime Notizie Roma del 05-08-2020 ore 15:10 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il centro della Salute libanese consiglio a chiunque possa di andare via da Beirut devastata ieri da due potenti esplosioni di nitrato D’Ammonio in un deposito che hanno causato Oltre 100 morti e 4000 feriti e maestra per materiali pericolosi sprigionati si nell’aria potrebbero avere effetti a lungo termine immortali secondo quanto riferito dalla BBC ci sarebbero anche 100 dispersi sotto le macerie della città nelle espressioni oltre 300.000 persone sono rimaste senza casa intenti militari statunitensi ipotizzano che sia stato un attentato più non Europea dichiara siamo pronti a fornire assistenza Papà Francesca ferma preghiamo per le vittime per tutti loro familiari torniamo in Italia se il governo non ha prorogato il blocco dei licenziamenti sino ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo, Conte: “Ora ripartiamo. Su scuola garantisco io” Fanpage.it Il Covid-19 si fa strada. Altri 23 contagi in Puglia: c'è anche un turista

Nelle ultime 24 ore, sono stati 2.630 i tamponi eseguiti lungo ... I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed ...

Coronavirus: aumento contagi in Puglia, oggi 23 casi

(ANSA) - BARI, 05 AGO - Aumento dei contagi di Coronavirus oggi in Puglia: su 2630 tamponi, sono state registrate 23 positività, il numero più elevato degli ultimi due mesi. Tre casi sono stati rileva ...

