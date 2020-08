Tuffo da 13 metri in Sardegna, scatta l’emulazione. Già 4 soccorsi: cosa è successo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giulia Calcaterra lo fa davvero. Era il 13 giugno quando il video dell’ex velina di Striscia la Notizia è diventato virale dopo quel salto a Cala Goloritzè. Una mini camera indossata dalla Calcaterra ha ripreso tutto il percorso della discesa, fino a quando è giunta in acqua sana e salva. Una sorte decisamente diversa per Marica Tarricone, che dopo un salto di 13 metri è stata condotta in ospedale. Nella Cala vige un divieto rigido dopo il susseguirsi di vari incidenti. La Calcaterra viene esortata a prestare più attenzione, perchè da quella Cala si lancia davvero, diffondendo il video sul web, correlato da una didascalia in cui ha raccontato l’impresa nei dettagli: “Super windy,super wow! Non potevamo scegliere meta migliore per il nostro primo trip”.



