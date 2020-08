Siviglia, Ocampos: «Roma e Inter favorite per la vittoria dell’Europa League» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lucas Ocampos ha parlato alla vigilia del match di Europa League contro la Roma: le dichiarazioni dell’attaccante del Siviglia Lucas Ocampos, attaccante del Siviglia, ha parlato alla vigilia della partita di Europa League contro la Roma. AVVERSARIA DELLA FINALE – «Prima dobbiamo giocare con la Roma. Non possiamo pensare ad altro, sarà un match molto importante. Dobbiamo procedere gradualmente, con calma, per raggiungere l’obiettivo». favorite – «Ci sono molte squadre forti. Non credo che siamo favoriti, ci sono ottime squadre come Roma, Inter e Manchester United». PREPARAZIONE – «Abbiamo avuto cinque giorni di vacanza, ... Leggi su calcionews24

