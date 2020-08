Sergio Zavoli è morto: con i suoi programmi ha definito il giornalismo tv italiano (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il giornalismo italiano perde uno dei suoi decani e la tv uno dei suoi 'padri': Sergio Zavoli è morto nella serata del 4 agosto nella sua casa romana. Aveva 96 anni. Oggi sarà allestita la camera ardente in Senato, mentre la salma sarà tumulata nella natìa Rimini.Scrittore, giornalista, politicamente impegnato fin da giovane, Sergio Zavoli ha firmato alcuni dei programmi più rappresentativi della storia della televisione italiana e ha definito gli stilemi delle inchieste storiche e documentaristiche per il piccolo schermo e anche per la Radio, che fu il suo primo incarico Rai nel 1947. Nel 1962 ha l'idea del Processo alla Tappa per il Giro d'Italia, che resta uno dei ... Leggi su blogo

