Scuole più sicure ad Archi: avviati i lavori all'infanzia e alla secondaria (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono stati avviati i lavori di ristrutturazione della scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado a Piane d'Archi. L'intervento rientra tra i 14 progetti finanziati in Abruzzo dal Piano di ... Leggi su chietitoday

TeleDehon : BISCEGLIE: MAI PIÙ TAGLI A SCUOLE E SANITÀ LA PUGLIA PUÒ RIPARTIRE -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole più

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

Oltre 50mila posti in più fra docenti e Ata, con una priorità per la scuola dell'infanzia e la primaria. È quanto prevede l'ordinanza firmata dal ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che ha incon ...Si torna a scuola a ingressi scaglionati. Due le fasce orarie per le scuole superiori: la prima alle 8 e 30, la seconda alle 9 e 30. A stabilirlo una delibera di giunta della Regione Lazio che detta a ...