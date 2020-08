Real Time, addio al “Castello delle Cerimonie”: la decisione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Pare che Real Time abbia deciso di chiudere il programma relativo al Castello delle Cerimonie. Una decisione pesante, ma ragionata. Castello delle cerimonie (fonte Instagram @hotellasonrisa)A quanto pare il programma non è più salvabile, la decisione è arrivata all’improvviso e ha spiazzato tutti i fan del programma. Real Time ha deciso di chiudere il Castello delle Cerimonie, nonostante gli ottimi ascolti a livello di share. La scelta è stata presa in seguito all’emergenza coronavirus. In questo periodo molti matrimoni sono saltati perché le location non riescono ad assicurare agli sposi e ai loro invitati il giusto distanziamento sociale, come è previsto per il ... Leggi su chenews

