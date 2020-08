PS5 surclassa Xbox Series X in un sondaggio sulle intenzioni di acquisto (Di mercoledì 5 agosto 2020) IGN ha di recente organizzato un sondaggio (su Twitter) relativo alle intenzioni di acquisto delle console di nuova generazione, l'iniziativa ha avuto molto seguito con gli oltre 45.000 partecipanti ed il risultato è una netta vittoria per PS5.Naturalmente stiamo parlando di dati relativi alle intenzioni d'acquisto, che in un momento nel quale i due prodotti non sono ancora disponibili sul mercato non possono certo essere presi come ora colato (come tutti i sondaggi del resto), tuttavia ci forniscono in maniera indicativa la direzione del mercato. Ma veniamo ai dati, 10 persone su 6 hanno intenzione di comprare una PS5 contro lo scarso 1 su 10 raggiunto da Xbox Series X, abbiamo poi il 10% dei partecipanti che ha intenzione di portarsi a casa entrambe le console ... Leggi su eurogamer

